(Alliance News) - Les actions à Londres devraient augmenter jeudi, suite à la décision sur les taux d'intérêt aux Etats-Unis, et tous les regards se tournent maintenant vers la Banque d'Angleterre.

La BoE annoncera sa décision sur les taux d'intérêt à la mi-journée. On s'attend à ce qu'elle décrète une deuxième pause consécutive et qu'elle réitère ses perspectives "dépendantes des données".

La banque centrale britannique a décidé de ne pas augmenter ses taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre, les maintenant à 5,25 %, ce qui représente leur niveau le plus élevé depuis plus de 15 ans.

Le dollar a reculé à la suite de l'annonce des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, la banque centrale ayant laissé ses taux inchangés.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque restait "fortement engagée" et "carrément concentrée" sur le retour de l'inflation à son objectif de 2 %, laissant la porte entrouverte à une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Il a mis en garde contre l'idée d'une pause prolongée, affirmant qu'aucune décision n'a été prise quant à ce qu'ils feront lors de la réunion de décembre. M. Powell a déclaré que la Fed était allée "très loin" dans ce cycle de relèvement des taux d'intérêt et qu'elle prendrait les réunions "une par une" et examinerait les données.

"Alors qu'à première vue, Powell essayait de se montrer optimiste, les marchés ne l'ont pas cru, d'autant plus que les données économiques d'hier ont montré que l'économie américaine semblait ralentir", a déclaré Michael Hewson de CMC Markets UK.

Du côté des entreprises, Shell a annoncé que son bénéfice au troisième trimestre avait plus que doublé par rapport au deuxième. Empiric Student Property a relevé son objectif de dividende, le cycle de réservation pour l'année universitaire en cours ayant dépassé ses attentes.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 48,0 points, soit 0,7 %, à 7 390,43

Hang Seng : en hausse de 0,6 % à 17 205,56

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,1% à 31 949,89

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,9% à 6 899,70

DJIA : clôture en hausse de 221,71 points, 0,7%, à 33 274,58

S&P 500 : clôture en hausse de 1,1% à 4 237,86

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,6% à 13 061,47

EUR : en hausse à 1,0602 USD (1,0537 USD)

GBP : hausse à 1,2181 USD (1,2123 USD)

USD : baisse à JPY150,38 (JPY151,07)

OR : en hausse à 1 985,41 USD l'once (1 978,93 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 85,52 USD le baril (86,36 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

09:55 CET Statistiques du marché du travail en Allemagne

09:55 CET Allemagne : chômage

09:55 CET PMI manufacturier allemand

12:00 GMT Décision sur les taux d'intérêt au Royaume-Uni

07:30 EDT Rapport sur les suppressions d'emplois aux Etats-Unis (Challenger)

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux Etats-Unis

16:30 EDT Rétention des banques centrales étrangères aux Etats-Unis

16:30 EDT Emprunts de la fenêtre d'escompte fédérale américaine

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

BofA initie Unite Group avec 'buy' - objectif 1,030 pence

Berenberg relève l'objectif de cours de BP à 525 (490) pence - 'hold' (conserver)

SocGen réduit l'objectif de cours d'Asos à 432 (714) pence - 'buy' (acheter)

ENTREPRISES - FTSE 100

J Sainsbury a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice sous-jacent se situe dans le haut de la fourchette de ses prévisions pour son exercice financier, faisant état d'une "forte croissance des volumes et des parts de marché" au cours du premier semestre. Au cours des 28 semaines qui se sont achevées le 16 septembre, les ventes du groupe de l'épicier, taxe sur la valeur ajoutée comprise, ont augmenté de 2,9 % par an, passant de 18,34 milliards de livres sterling à 18,67 milliards de livres sterling. Toutefois, hors carburant, elles ont augmenté de 7,7 %, passant de 14,67 milliards de livres sterling à 15,81 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a chuté de 27 %, passant de 376 millions de livres sterling à 275 millions de livres sterling, ce qui, selon la société, s'explique en grande partie par des mouvements sans effet sur la trésorerie et par des revenus non récurrents provenant de règlements juridiques au cours de l'année précédente. Sur une base sous-jacente, le bénéfice avant impôt est resté stable par rapport à l'année précédente, à 340 millions de livres sterling. Le détaillant s'attend à ce que la force de sa performance en termes de volume entraîne un bénéfice annuel avant impôts sous-jacent compris entre 670 et 700 millions de livres sterling, soit la moitié supérieure de sa fourchette d'objectifs précédente. Il a également revu à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour le commerce de détail, les faisant passer d'au moins 500 millions de livres sterling à au moins 600 millions de livres sterling. "L'alimentation est de nouveau au cœur de Sainsbury's. Nous n'avons jamais été aussi compétitifs sur le marché de l'alimentation. Nous n'avons jamais été aussi compétitifs en termes de prix et l'accent que nous mettons sur la valeur, l'innovation et le service donne à un plus grand nombre de clients de nouvelles raisons de faire leurs achats chez nous", a déclaré le directeur général Simon Roberts. L'entreprise a laissé le dividende intérimaire inchangé à 3,9 pence.

Shell a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions et a fait état d'une amélioration de ses résultats par rapport au trimestre précédent. La major pétrolière a déclaré que le chiffre d'affaires total et les autres revenus du troisième trimestre ont chuté à 78,01 milliards de dollars, contre 98,76 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt a légèrement diminué, passant de 11,44 milliards USD à 11,29 milliards USD en base annuelle, mais a plus que doublé par rapport aux 5,35 milliards USD du trimestre précédent. Le bénéfice attribuable aux actionnaires a augmenté à 7,04 milliards USD, contre 6,74 milliards USD un an plus tôt, et a fait un bond par rapport aux 3,13 milliards USD du deuxième trimestre. Shell a déclaré que cela "reflétait principalement des marges de raffinage plus élevées, des prix du pétrole réalisés plus élevés, des résultats plus élevés du commerce et de l'optimisation du GNL, et une production plus élevée en amont, partiellement compensée par des volumes de gaz intégrés plus faibles". Shell a augmenté son dividende trimestriel à 0,33 USD, contre 0,25 USD un an plus tôt, et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 3,5 milliards USD, qui devrait être achevé avant l'annonce des résultats du quatrième trimestre.

ENTREPRISES - FTSE 250

Empiric Student Property a déclaré que le cycle de réservation pour l'année universitaire 2023/2024 a "dépassé toutes les attentes", ayant atteint 99% d'occupation des revenus et une croissance à périmètre constant des loyers hebdomadaires moyens de 11%. Le fournisseur de logements étudiants a augmenté son objectif de dividende annuel à 3,5 pence par action, par rapport à l'objectif précédent de 3,25 pence. Cela représenterait une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente. La société s'attend à ce que le taux d'occupation des revenus reste élevé au cours de la prochaine année universitaire et vise une croissance des loyers hebdomadaires à périmètre constant d'au moins 5 %. "Le déséquilibre entre l'offre et la demande devant se poursuivre dans un avenir prévisible, notre offre d'hébergement haut de gamme et notre service à la clientèle de grande qualité nous placent en bonne position pour croître sur ce marché résistant et en pleine expansion", a déclaré le PDG Duncan Garrood.

