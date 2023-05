Shell obtient gain de cause dans l'affaire de la marée noire au Nigeria

(Alliance News) - La plus haute juridiction britannique a jugé mercredi qu'il était trop tard pour les habitants de la région du delta du Niger, au Nigeria, pour déposer des plaintes pour pollution contre la compagnie énergétique Shell PLC après une énorme marée noire survenue il y a plus d'une décennie.

La Cour suprême a déclaré dans un communiqué que ses cinq juges avaient rejeté "à l'unanimité" un appel concernant le déversement de 2011, confirmant des décisions antérieures selon lesquelles les plaintes n'avaient pas été déposées avant le délai légal.

Les plaignants nigérians affirment que leur littoral a subi un "impact dévastateur" à la suite d'une fuite sur le site pétrolier de Bonga, qui a déversé 40 000 barils de brut dans le golfe de Guinée.

Shell a déclaré que le déversement avait été rapidement maîtrisé.

Les plaignants avaient cherché mercredi à faire annuler les décisions de deux tribunaux inférieurs, arguant que la marée noire constituait une "nuisance continue", une définition juridique à laquelle le délai ne s'appliquerait pas.

La Cour suprême n'a toutefois pas été de cet avis et a déclaré que la fuite était un "événement unique ou une fuite isolée", dans un jugement qui n'affecte pas une action en justice distincte intentée contre Shell pour d'autres déversements.

"L'argument des plaignants selon lequel il existe une nuisance continue, parce que, sur la base des faits supposés, le pétrole est toujours présent sur leur terrain et n'a pas été enlevé ou nettoyé, est rejeté", a déclaré le juge Andrew Burrows.

"Il n'y a pas eu de nuisance continue dans cette affaire parce qu'en dehors du terrain du demandeur, il n'y a pas eu d'activité répétée de la part des défendeurs ou un état de fait permanent dont les défendeurs étaient responsables et qui causait une interférence indue et continue avec l'utilisation et la jouissance du terrain du demandeur".

La Cour suprême a toutefois noté que le déversement de 2011 était "l'un des plus importants dans l'histoire de l'exploration pétrolière au Nigeria".

La major énergétique cotée à Londres s'est félicitée du jugement mercredi, mais a déclaré que le déversement était "regrettable".

"Il était clair dès le départ que ces réclamations étaient infondées et portées entièrement en temps utile", a déclaré un porte-parole de Shell.

"La décision d'aujourd'hui a rejeté l'argument des plaignants selon lequel les hydrocarbures de Bonga auraient pu être piégés et remobilisés des années plus tard, migrer vers l'amont et avoir un impact sur les communautés des plaignants.

"Bien que le déversement de Bonga en 2011 soit très regrettable, il a été rapidement contenu et nettoyé en mer.

Contactés par l'AFP, les avocats des plaignants n'ont fait aucun commentaire.

Le Nigeria, premier producteur de brut d'Afrique, est confronté à des déversements de pétrole depuis des décennies.

Shell est confrontée à une autre affaire judiciaire en cours en Grande-Bretagne, après que la Cour suprême a statué en février 2021 que plus de 50 000 personnes dans la région du delta du Niger pouvaient déposer des plaintes pour pollution devant les tribunaux anglais.

La décision a annulé une décision de 2017 contre les communautés Ogale et Bille, qui ont intenté des actions en justice pour le nettoyage et l'indemnisation après des décennies de déversements répétés dans la région riche en pétrole brut.

source : AFP

