Shell : performance décevante au troisième trimestre

Le point d’activité de Shell pour le troisième trimestre n’a pas été à la hauteur des attentes. S’agissant de ses activités liées au gaz, leur résultat devrait être sensiblement inférieur à ceux du deuxième trimestre 2022 en raison de la saisonnalité et des « différences substantielles entre la réalisation sur papier et la réalisation physique dans un marché volatil et disloqué ».



La production de gaz devrait se situer entre 890 et 940 000 barils équivalent pétrole par jour. Dans le GNL, les volumes de liquéfaction devraient, eux, se situer entre 6,9 et 7,5 millions de tonnes.



La marge de raffinage indicative est de 15 dollars par baril, contre 28 dollars par baril au deuxième trimestre 2022. La diminution de la marge devrait avoir un impact négatif compris entre 1 et 1,4 milliard de dollars sur l'Ebitda ajusté de ce segment au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre 2022.



La marge indicative des produits chimiques devrait être négative à hauteur de 27 dollars la tonne, contre une marge positive de 86 dollar la tonne au deuxième trimestre 2022 ; la diminution de la marge devrait avoir un impact négatif compris entre 300 et 600 millions de dollars sur l'Ebitda ajusté du troisième trimestre des produits chimiques par rapport au deuxième trimestre 2022.