* La demande mondiale de GNL devrait doubler d'ici 2040

* La Chine et les pays asiatiques vont tirer la croissance

* Le marché reste tendu, les prix sont supérieurs à la moyenne historique

* Les contrats européens à long terme ne suffisent pas à combler l'écart

* L'interdiction des exportations de GNL aux États-Unis est un risque si elle dure plus d'un an

LONDRES/SINGAPOUR, 14 février (Reuters) - La demande mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL) devrait augmenter de plus de 50% d'ici 2040, la Chine et les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est utilisant le GNL pour soutenir leur croissance économique, a déclaré Shell mercredi.

Le marché reste "structurellement tendu", avec des prix et une volatilité des prix qui restent au-dessus des moyennes historiques, limitant la croissance économique, a déclaré le plus grand négociant de GNL au monde dans ses perspectives annuelles du marché du GNL pour 2024.

La demande de gaz naturel a atteint son maximum dans certaines régions, notamment en Europe, au Japon et en Australie dans les années 2010, mais elle continue d'augmenter au niveau mondial et devrait atteindre environ 625-685 millions de tonnes métriques par an en 2040, a déclaré Shell. Ce chiffre est légèrement inférieur aux estimations de Shell pour 2023, qui prévoyaient une augmentation de la demande mondiale à 700 millions de tonnes d'ici 2040.

"Bien que les choses soient relativement équilibrées et semblent relativement confortables aujourd'hui, le marché reste assez fragile", a déclaré Steve Hill, vice-président exécutif de Shell Energy, aux analystes lors d'une conférence téléphonique qui a suivi la publication du rapport sur les perspectives.

"Nous avons un marché structurellement serré qui a été équilibré par une faiblesse du marché à court terme pour lequel nous voyons la fragilité et la volatilité se poursuivre", a déclaré M. Hill.

DOMINATION DE LA CHINE

La Chine, qui a dépassé le Japon en tant que premier importateur mondial de GNL en 2023, devrait dominer la croissance de la demande de GNL au cours de cette décennie, car son industrie cherche à réduire les émissions de carbone en passant du charbon au gaz, selon le rapport.

"La Chine est le marché sur lequel nous sommes le plus optimistes pour cette décennie. Et l'une des raisons en est l'énorme quantité de nouvelles infrastructures gazières qui entrent en service actuellement", a déclaré M. Hill aux analystes.

Selon les prévisions d'ICIS et de Rystad, les importations chinoises de GNL en 2024 devraient rebondir à près de 80 millions de tonnes, contre environ 70 millions de tonnes en 2023, dépassant ainsi le record de 78,79 millions de tonnes atteint en 2021.

Entre 2030 et 2040, la baisse de la production nationale de gaz dans certaines parties de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est pourrait entraîner une augmentation de la demande de GNL, car ces économies ont besoin de combustible pour les centrales électriques au gaz ou l'industrie.

Le rapport de Shell prévoit un équilibre entre l'augmentation de la demande et l'offre nouvelle dans ces régions, mais précise que des investissements importants seront nécessaires dans les infrastructures d'importation de gaz.

"À moyen terme, la demande latente de GNL - en particulier en Asie - devrait consommer la nouvelle offre qui devrait arriver sur le marché dans la seconde moitié des années 2020", indique le rapport.

L'an dernier, l'offre a été abondante alors que le marché mondial commençait à se remettre des perturbations majeures liées au déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, ce qui a entraîné une baisse des prix.

Les prix spot asiatiques du GNL-AS se sont établis en moyenne à environ 18 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) en 2023, en baisse par rapport au niveau record de 70 dollars/mmBtu atteint en 2022.

Les prix ont encore baissé cette année et restent inférieurs à 10 $/mmBtu, ce qui encourage les acheteurs, de la Chine au Bangladesh, à s'assurer de nouveaux approvisionnements à long terme en provenance du Qatar et des États-Unis.

M. Hill a déclaré que les contrats de GNL à long terme que l'Europe a signés jusqu'à présent ne combleront pas l'écart entre l'offre et la demande pour le reste de la décennie, ajoutant qu'il existe une pénurie structurelle de 50 à 70 millions de tonnes métriques par an pour le reste de la décennie, voire plus, que l'Europe doit assurer.

Sur le marché américain, il a déclaré qu'une interdiction prolongée des nouveaux projets d'exportation de GNL aurait "un impact considérable" sur le marché mondial en pleine croissance.

L'interdiction "ne pose probablement pas de problème si elle dure un an ou deux, mais s'il s'agit d'une interdiction à long terme, elle aurait un impact considérable sur le marché", a déclaré M. Hill aux analystes.