Shell : rachat dans les énergies renouvelables au Danemark

Shell a annoncé hier soir le rachat de Nature Energy, un spécialiste danois des installations de biogaz, pour un montant s'élevant à près de deux milliards de dollars (1,9 milliards d'euros).La compagnie pétrolière indique que sa filiale Shell Petroleum a trouvé un accord avec les fonds Davidson Kempner, Pioneer Point Partners et Sampension en vue de faire l'acquisition de 100% du capital de la société.Créée en 1979, Nature Energy est devenue l'une des premières entreprises au monde à développer, construire et exploiter des installations de biogaz à l'échelle industrielle.L'entreprise exploite 14 usines de biogaz de taille industrielle produisant plus d'un tiers de tout le biométhane du réseau de gaz danois et prévoit de mener à bien 30 nouveaux projets dans les prochaines années, notamment en France.L'opération, que Shell prévoit de financer à partir de ses réserves de capital, devrait être bouclée dans le courant du premier trimestre 2023.Dans la mesure où Nature Energy génère déjà un flux de trésorerie positif, la transaction devrait être relutive dès sa finalisation.Suite à cette annonce, l'action Shell progressait de 2% mardi matin en Bourse, surperformant l'indice sectoriel européen STOXX Europe 600 Oil & Gas qui avançait de 1,4%, bien aidé par le rebond des cours pétroliers avec les rumeurs d'un prochain déconfinement en Chine.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.