Shell réduit ses importations de pétrole à la raffinerie de Singapour en raison de réparations de l'amarrage

SINGAPOUR (Reuters) - Shell a réduit les importations de pétrole brut à sa raffinerie de Singapour ce mois-ci et s'appuie sur des pétroliers plus petits après avoir prolongé les réparations de son installation d'amarrage à bouée unique (SBM) jusqu'en juin, selon les avis du gouvernement et les données de navigation.

Les transferts augmentent généralement les coûts de transport des raffineurs et interviennent à un moment où les entreprises sont déjà confrontées à des marges de traitement déprimées dans la région, alors que l'offre de carburant est abondante.

Les importations de brut à Bukom sont tombées à 3 millions de barils jusqu'à présent en mai, contre 7,65 millions en avril, ont montré les données de Kpler mardi, tandis que les données de Refinitiv ont indiqué que les expéditions ont baissé à 3,2 millions de barils, contre 6,9 millions.

Les travaux de réparation à la SBM ont commencé en février et ont été prolongés jusqu'en juin, selon les avis publics publiés sur le site web de l'autorité portuaire maritime de Singapour (MPA).

Shell a refusé de commenter les importations de brut et les exportations de produits de la raffinerie, l'état opérationnel du SBM et de sa raffinerie et les coûts de transport supplémentaires, invoquant la confidentialité commerciale.

Avant les réparations, le brut était principalement importé par la SBM, située à environ 3,2 km au sud de Bukom, selon le site web de Shell.

Depuis le début de l'année, les expéditions de brut vers la raffinerie ont été limitées à des pétroliers Aframax capables de transporter environ 600 000 barils de pétrole, selon les données.

Ces pétroliers ont reçu leurs cargaisons par le biais de transferts de pétrole depuis des VLCC, qui peuvent transporter 2 millions de barils de brut, à Nipah, un point STS indonésien situé au sud de Singapour, selon les données de transport maritime d'Eikon.

Ces cargaisons contiennent du brut en provenance du Qatar, d'Arabie Saoudite et d'Abu Dhabi (Émirats arabes unis).

Le dernier VLCC à avoir livré du brut à la raffinerie remonte à décembre, selon les données de Kpler. Les VLCC déchargent le pétrole à la SBM car ils ne peuvent pas s'amarrer aux jetées de Bukom en raison de la trop faible profondeur de l'eau.

La raffinerie de Bukom, seul centre de raffinage-pétrochimie de Shell en Asie, peut traiter 237 000 barils de brut par jour (bpj).

Les exportations de gasoil de Bukom sont tombées à 170 000 tonnes, soit 1,29 million de barils, en avril et à 180 000 tonnes en mai, contre une moyenne mensuelle d'environ 300 000 tonnes au premier trimestre, selon les données de Refinitiv.