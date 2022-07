Shell revalorise la valeur de ses actifs pétroliers et gaziers à hauteur de 4,5 milliards de dollars

Dans une mise à jour avant ses résultats du deuxième trimestre le 28 juillet, Shell a déclaré que sa marge de raffinage indicative a presque triplé au deuxième trimestre pour atteindre 28,04 dollars par baril, contre 10,23 dollars par baril au premier trimestre et 4,17 dollars un an plus tôt.

"Au cours du deuxième trimestre 2022, Shell a révisé ses prix des matières premières pétrolières et gazières à moyen et à long terme en tenant compte de l'environnement macroéconomique actuel ainsi que des fondamentaux actualisés de l'offre et de la demande sur le marché de l'énergie", a-t-elle déclaré.