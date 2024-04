(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en baisse ce vendredi, les remarques optimistes des responsables de la Réserve fédérale et les craintes d'une aggravation des tensions au Moyen-Orient ne donnant aux investisseurs que peu de raisons de se réjouir avant la publication des dernières données sur l'emploi aux Etats-Unis.

La confiance en trois baisses de taux de la Réserve fédérale cette année, à partir de juin, est mise à l'épreuve par une série de données récentes indiquant que l'économie américaine reste en bonne santé, alors que les responsables de la banque n'ont pas fait grand-chose pour apaiser les inquiétudes.

Le directeur de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré jeudi qu'il était possible qu'il n'y ait pas de réductions cette année, qualifiant les chiffres de l'inflation en janvier et février de "quelque peu préoccupants" et ajoutant qu'il souhaitait voir davantage de données positives.

Son homologue de Philadelphie, Patrick Harker, a averti que les prix augmentaient encore trop fortement et que "nous ne sommes pas là où nous devons être", tandis que le patron de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu'il était "intelligent" de prendre le temps de se faire une idée plus claire de la trajectoire de l'inflation.

Les regards se tournent maintenant vers les chiffres de l'emploi non agricole de vendredi, à 1330 BST, qui devraient montrer que le rythme de la croissance de l'emploi s'est ralenti à 200 000 en mars, par rapport à 275 000 en février, selon FXStreet.

Au Moyen-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé de conséquences en cas d'attaque iranienne contre son pays. Les craintes d'une montée des tensions dans cette région ont poussé le Brent à dépasser les 91 USD le baril.

En ce qui concerne les entreprises britanniques, Shell a annoncé un premier trimestre quelque peu mitigé dans sa note habituelle sur les perspectives avant les résultats. Le fournisseur de logiciels pour concessionnaires automobiles Pinewood Technologies a présenté un plan de retour sur investissement.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,9 % à 7 901,69

Hang Seng : stable à 16 731,52

Nikkei 225 : en baisse de 2,0% à 38 992,08

S&P/ASX 200 : en baisse de 0,6 % à 7 773,30

DJIA : clôture en baisse de 1,4% à 38 596,98

S&P 500 : clôture en baisse de 1,2% à 5 147,21

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,4% à 16 049,08

EUR : en baisse à 1,0827 USD (1,0865 USD)

GBP : baisse à 1,2615 USD (1,2667 USD)

USD : en baisse à 151,29 JPY (151,67 JPY)

OR : en baisse à 2 277,80 USD l'once (2 292,67 USD)

(Brent) : en forte hausse à 91,13 USD le baril (89,13 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

08:30 BST PMI de la construction dans la zone euro

10:00 BST Ventes au détail dans la zone euro

09:30 BST PMI de la construction au Royaume-Uni

13:30 BST Salaires non agricoles aux États-Unis

La croissance annuelle des prix de l'immobilier britannique s'est ralentie le mois dernier, et ils sont repartis à la baisse sur une base mensuelle, selon les chiffres du prêteur hypothécaire Halifax. La croissance des prix de l'immobilier britannique s'est ralentie à 0,3 % en glissement annuel en mars, selon Halifax, après une hausse de 1,6 % en février. Les prix ont baissé de 1,0 % en mars par rapport à février. Ils avaient augmenté de 0,3 % en février par rapport à janvier. Il s'agit de la première baisse mensuelle depuis septembre, tandis que l'indice annuel est le plus faible depuis novembre. "Le fait qu'une baisse mensuelle survienne après cinq mois consécutifs de croissance n'est pas totalement inattendu, en particulier si l'on considère la remise à zéro du marché depuis que les taux d'intérêt ont commencé à augmenter fortement en 2022. Malgré cela, les prix de l'immobilier ont fait preuve d'une résistance surprenante face à des coûts d'emprunt nettement plus élevés", a commenté Kim Kinnaird, analyste chez Halifax. "Les contraintes d'accessibilité financière restent un défi pour les acheteurs potentiels, tandis que les propriétaires existants qui bénéficient de contrats à durée déterminée moins onéreux n'ont pas encore ressenti l'effet total de la hausse des taux d'intérêt. Cela signifie que le marché du logement doit encore s'adapter, et que les vendeurs sont susceptibles de fixer le prix de leurs biens en conséquence".

Un site web a enregistré une augmentation des mises en vente de biens immobiliers au Royaume-Uni avant les vacances de Pâques. Rightmove a déclaré que le jeudi précédant immédiatement le week-end des vacances de Pâques a été le jour le plus important pour les vendeurs de maisons neuves arrivant sur le marché depuis le début de l'année. Le jeudi 28 mars 2024 a également été le troisième jour le plus important pour les nouvelles inscriptions de propriétés depuis août 2020, le lendemain de Noël en 2022 et 2023 étant les seuls jours où plus de propriétés ont été mises sur le marché en une seule journée, a déclaré Rightmove. Il y a eu 45 % de maisons en plus sur Rightmove le 28 mars par rapport au jeudi précédent.

Les ministres irlandais des finances et des dépenses publiques ont déclaré qu'il n'était pas prévu de présenter un mini-budget alors que Simon Harris s'apprête à être désigné comme le prochain taoiseach mardi. M. Harris, qui est actuellement ministre de l'enseignement supérieur et de la formation continue, a déclaré qu'il prévoyait d'étoffer les priorités de son mandat lors de l'Ard Fheis du Fine Gael qui se tient ce week-end. Il a déjà mentionné les coûts auxquels sont confrontés les petites entreprises, les agriculteurs et la criminalité parmi les domaines sur lesquels il souhaite se concentrer. Le ministre des finances, Michael McGrath, a déclaré que l'accent était toujours mis sur la mise en œuvre du budget annoncé en octobre dernier.

Les grèves prévues par les conducteurs du métro londonien ont été annulées. Les membres de l'Aslef devaient débrayer le lundi 8 avril et le samedi 4 mai. Le syndicat a déclaré qu'après une série de réunions avec le service de conciliation Acas, son équipe de négociation a reçu une proposition qui résout les questions clés du conflit. Un responsable a déclaré : "La direction a confirmé qu'elle avait rejeté la proposition de l'Acas : La direction a confirmé qu'elle avait dissous son équipe de "modernisation des trains" et qu'elle ne mettrait pas en œuvre ses plans visant à modifier les conditions de travail des conducteurs sans accord. "Elle a également accepté de rétablir la formation annuelle de remise à niveau arrêtée pendant la pandémie". Kate Nowicki, directrice de la résolution des litiges à l'Acas, a déclaré : "Après d'intenses discussions, nous sommes heureux qu'il y ait une proposition d'accord et que nous ayons pu avoir un impact positif. Nous remercions les parties pour leur travail acharné et leur engagement tout au long des négociations".

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC réinitialise Direct Line avec 'sector perform' - objectif de prix 200 pence

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

La major pétrolière Shell a annoncé que les résultats de sa branche Integrated Gas au premier trimestre devraient être "nettement inférieurs" à ceux du quatrième trimestre, et elle a indiqué qu'elle s'attendait à des dépréciations d'une valeur de 600 millions de dollars dans sa division Upstream. Shell s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant impôts et amortissements de Integrated Gas se situe entre 1,2 et 1,6 milliard de dollars. "Les résultats du négoce et de l'optimisation devraient être solides, mais nettement inférieurs à ceux d'un quatrième trimestre exceptionnel", a averti la société. Dans le secteur de l'amont, elle a mis en garde contre des dépréciations de puits d'exploration d'un montant de 600 millions d'USD, principalement en Albanie. Ailleurs, dans le secteur de la chimie et des produits, "le négoce et l'optimisation devraient être nettement plus élevés" qu'au trimestre précédent. Dans le secteur des énergies renouvelables et des solutions énergétiques, les perspectives de bénéfices ajustés vont d'une perte de 100 millions d'USD à un bénéfice de 500 millions d'USD.

AstraZeneca a déclaré que son traitement Imfinzi augmentait la survie des patients souffrant d'une forme de cancer du poumon à petites cellules. Un essai du médicament a montré une "amélioration cliniquement significative du double critère primaire" de la survie globale et de la survie sans progression, cette dernière étant la durée pendant laquelle un patient vit avec la maladie sans qu'elle ne s'aggrave. L'essai de phase 3 Adriatic a porté sur des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à un stade limité, qui n'avaient pas progressé à la suite d'une chimioradiothérapie concomitante. "Le cancer du poumon à petites cellules est une forme très agressive de cancer du poumon qui récidive et progresse rapidement malgré la réponse initiale à la chimiothérapie et à la radiothérapie chez les patients atteints de cancer du poumon à petites cellules. Le pronostic est particulièrement sombre pour le LS-SCLC, puisque seuls 15 à 30 % de ces patients seront encore en vie cinq ans après le diagnostic", a déclaré AstraZeneca. Et d'ajouter : "Ces données seront présentées lors d'une prochaine réunion médicale et communiquées aux autorités réglementaires internationales".

ENTREPRISES - FTSE 250

Le groupe OSB, prêteur, a nommé Victoria Hyde au poste de directeur financier, avec effet au 10 mai. Mme Hyde avait rejoint OSB en tant que directrice financière adjointe en septembre 2022. "Avant de rejoindre OSBG, au cours d'une carrière de 21 ans chez Barclays, Victoria a assumé plusieurs fonctions complexes dans les domaines du contrôle des produits, de la trésorerie et de la planification et de l'analyse financières. Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice financière des activités de Barclays dans les domaines de la consommation, des cartes et des paiements", a ajouté la société. En novembre, OSB a annoncé qu'April Talintyre allait quitter son poste de directeur financier, sans toutefois confirmer la date de son départ.

AUTRES ENTREPRISES

Pinewood Technologies a annoncé son intention de reverser 358 millions de livres sterling à ses actionnaires par le biais d'un dividende spécial de 24,5 pence par action. Le fournisseur de logiciels de gestion pour concessionnaires automobiles propose également

une réorganisation du capital afin de réduire le nombre d'actions en circulation. En février dernier, Pendragon a conclu la vente de ses activités de concession et de crédit-bail à Lithia Motors, marquant ainsi le début de sa transformation en Pinewood. La vente, d'une valeur de 367 millions de livres sterling, a été réalisée parallèlement à la souscription par Lithia de 279,4 millions d'actions nouvelles pour un montant total de 30 millions de livres sterling.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

