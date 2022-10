Shell va explorer les possibilités de transport et de stockage du carbone au Brunei et à Singapour

Conformément à l'accord, les entreprises évalueront la faisabilité technique et commerciale des options de stockage du carbone au Brunei Darussalam et des solutions de transport du carbone depuis Singapour.

Le gouvernement du Brunei Darussalam et le groupe Shell détiennent chacun une participation de 50 % dans Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP).

Shell, qui a pour objectif de devenir une entreprise énergétique à émissions nettes nulles d'ici 2050, a déclaré que l'initiative pourrait potentiellement faire partie d'un centre de capture et de stockage du carbone (CSC) en Asie du Sud-Est.

Le CSC apparaît comme un élément clé dans la lutte contre la pollution par le carbone et le changement climatique. Au début de l'année, Shell a annoncé son intention de construire des navires plus grands, capables de transporter davantage de dioxyde de carbone sur de plus longues distances, dans le cadre des plans de la société visant à étendre ses activités de stockage du carbone au niveau mondial.

"Il (le CSC) propose également un moyen de réduire les émissions des industries difficiles à décarboniser, comme celles que l'on trouve sur l'île de Jurong", a déclaré Aw Kah Peng, président des sociétés Shell à Singapour, en faisant référence au cœur de l'industrie chimique et énergétique de Singapour.

"Cela aidera Singapour à réduire son empreinte carbone au fur et à mesure de notre transition vers une économie à plus faible émission de carbone."