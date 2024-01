Shell PLC - producteur de pétrole et de gaz dont le siège est à Londres - a accepté de vendre sa filiale terrestre nigériane, Shell Petroleum Development Co of Nigeria Ltd, ou SPDC, à Renaissance pour un montant de 1,3 milliard d'USD. Renaissance est un consortium composé de cinq entreprises, dont quatre sociétés d'exploration et de production au Nigeria, et d'un groupe énergétique international. D'autres paiements en espèces d'un montant maximal de 1,1 milliard d'USD sont attendus à l'issue de la transaction.

La transaction de Says est conçue pour préserver les capacités opérationnelles de SPDC après le changement de propriétaire. Shell continuera à soutenir la gestion des installations de la coentreprise SPDC qui fournissent une "grande partie" du gaz d'alimentation de Nigeria LNG, dans laquelle Shell détient une participation de 25,6 %.

"Cet accord marque une étape importante pour Shell au Nigeria, conformément à notre intention précédemment annoncée d'abandonner la production pétrolière terrestre dans le delta du Niger, de simplifier notre portefeuille et de concentrer nos futurs investissements disciplinés au Nigeria sur nos positions en eaux profondes et en gaz intégré", a déclaré Zoe Yujnovich, directrice de l'unité Gaz intégré et Amont de Shell.

