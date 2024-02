Shell s'attend à une croissance sur les marchés allemands du biométhane, où sa clientèle recherche une énergie décarbonée et où ses activités dans le domaine des combustibles fossiles pourraient être transformées pour soutenir la rentabilité future d'un segment à forte valeur, a déclaré un haut responsable.

Sonja Mueller-Dib, directrice générale de Shell Energy Deutschland, a déclaré que son entreprise prévoyait deux usines de biométhane à Karstaedt et Steinfeld, qui pourraient couvrir jusqu'à 5 % de la consommation nationale actuelle de biométhane d'ici la fin de la décennie.

La demande dépasse l'offre de l'industrie et de plus de 150 centrales électriques locales approvisionnées par Shell pour le méthane issu de résidus organiques tels que le fumier, a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée dans le cadre du salon E-World of Energy à Essen.

"Notre motivation est de fournir la molécule verte en grandes quantités et à des prix compétitifs", a déclaré Mme Mueller-Dib.

"La valeur de ces produits est plus élevée que celle d'un produit à base de gaz naturel pur, ce qui nous permet d'investir.

Le biométhane peut être utilisé et stocké pour toutes les mêmes applications que le gaz combustible fossile et sera d'autant plus recherché que le coût des émissions de carbone augmentera.

Elle a souligné qu'il n'était pas question d'utiliser des cultures vivrières pour les applications du biométhane, qui touchent les secteurs des transports, des produits chimiques, de l'automobile, de l'acier et de la chaleur, conformément aux lignes directrices en matière de sécurité alimentaire qui placent la nutrition humaine au premier plan.

Dans son plan RepowerEU publié après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la Commission européenne a déclaré que la production de biométhane devrait être multipliée par dix d'ici 2030 pour atteindre 35 milliards de mètres cubes afin de remplacer une partie des 155 milliards de mètres cubes de gaz qu'elle avait l'habitude d'acheter à Moscou.

L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, a produit 10,5 térawattheures (TWh), soit 1 milliard de mètres cubes, de biométhane l'année dernière, ce qui reste une quantité minime par rapport à la consommation nationale de gaz, qui s'élève à 813 TWh.

Mais les deux usines prévues par Shell, qui coûteront probablement plusieurs centaines de millions d'euros, pourraient produire chacune 200 à 250 gigawattheures (GWh), éclipsant la taille standard actuelle de 50 à 70 GWh, a déclaré M. Mueller-Dib.

L'année dernière, Shell a acquis le producteur danois de biométhane Nature Energy pour 2 milliards de dollars.

"Nous pouvons utiliser notre position en matière d'infrastructure pour expédier du biogaz depuis le Danemark", a-t-elle déclaré, ajoutant que d'autres fournisseurs futurs pourraient être la Pologne, la France, l'Espagne et la République tchèque. (Reportage de Vera Eckert, édition de Rachel More et Peter Graff)