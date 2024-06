Singapour offre aux raffineurs et aux entreprises pétrochimiques des rabais allant jusqu'à 76 % sur la taxe carbone prévue pour 2024 et 2025 afin de les aider à réduire leurs coûts et à rester compétitifs par rapport à leurs concurrents étrangers, ont déclaré quatre sources au fait du dossier.

Les avantages fiscaux constitueront un tampon important pour les marges bénéficiaires des raffineurs dans un contexte de concurrence croissante avec les nouvelles usines de Chine et du Moyen-Orient.

Selon les sociétés de conseil FGE et Wood Mackenzie, le coût de la taxe sur le carbone est estimé entre 80 cents et 1 dollar par baril de brut pour les raffineries, sur la base d'un taux d'émission de 25 dollars par tonne. Cela représenterait près d'un quart des marges actuelles des raffineurs à Singapour.

En vertu du nouveau taux d'imposition des émissions de carbone à Singapour, qui est entré en vigueur le 1er janvier, les entreprises qui émettent plus de 25 000 tonnes de carbone par an paient 25 dollars par tonne jusqu'en 2025, contre 5 dollars par tonne pour la période 2019-2023.

Le taux passera ensuite à 45 dollars par tonne en 2026-2027 et à 50-80 dollars par tonne en 2030, a annoncé le gouvernement en 2022.

Les grandes entreprises des secteurs du raffinage et de l'aval ont bénéficié de remises transitoires afin d'atténuer la charge fiscale supplémentaire, ce qui ramène les coûts finaux entre 6 et 10 dollars par tonne d'émissions, ont indiqué trois des sources.

Ces raffineries et entreprises en aval devront encore payer 25 dollars par tonne de taxe sur les émissions de carbone et demander ensuite des rabais, conformément aux conditions fixées par le gouvernement, a déclaré une cinquième source.

Singapour compte trois raffineries d'une capacité combinée de 1,119 million de barils par jour, actuellement exploitées par Shell, Exxon Mobil Corp et Singapore Refinery Co (SRC), une coentreprise entre Chevron et Singapore Petroleum Co, détenue à 100 % par PetroChina.

Alors que l'interruption du commerce du pétrole russe après la guerre en Ukraine et la demande post-COVID ont stimulé les marges de raffinage entre 2020 et 2022, ces bénéfices ont diminué de moitié par rapport aux niveaux record atteints en février. < DUB-SIN-REF>

Shell s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'un porte-parole d'ExxonMobil a déclaré : "Dans la pratique, nous ne discutons pas de sujets confidentiels".

"La Singapore Refining Company reste déterminée à soutenir les politiques du gouvernement singapourien par le biais d'un partenariat étroit et d'un dialogue continu", a déclaré un porte-parole de la SRC.

Les concessions seront probablement en place au moins pour 2024 et 2025, a déclaré l'une des sources, ajoutant que le taux "réduit" sera de nouveau sur la table pour discussion en 2026 ou après.

Singapour a introduit un cadre de transition l'année dernière pour soutenir les entreprises des secteurs exposés aux échanges à forte intensité d'émissions (EITE), tels que la chimie, l'électronique et la fabrication biomédicale, dans leur transition énergétique.

"Les quotas ne seront accordés que pour une partie des émissions des entreprises et sont basés sur des critères d'efficacité internationalement reconnus, le cas échéant, ou sur l'ambition et la solidité des plans de décarbonisation des entreprises", a déclaré un porte-parole du ministère du commerce et de l'industrie à Reuters dans un courrier électronique.

"Leurs émissions restantes continueront d'être soumises aux taux de taxe sur le carbone en vigueur.

La durée de ce cadre de transition dépendra de l'évolution des prix du carbone au niveau international et des progrès des technologies de décarbonisation, a-t-il ajouté, précisant que les entreprises seraient prévenues suffisamment à l'avance des changements pour faciliter la planification de leurs activités.

En général, la taxe carbone devrait être payée l'année suivant l'année de déclaration "en raison du temps nécessaire pour compiler les données sur les émissions et vérifier de manière indépendante les émissions totales de l'année de déclaration", a déclaré plus tôt un porte-parole de l'Agence nationale de l'environnement (NEA) de la ville-État.

Les entreprises ont actuellement la possibilité de compenser jusqu'à 5 % de leurs émissions imposables en utilisant des crédits carbone internationaux, achetés ou accumulés ailleurs dans le monde, selon la NEA.

Cette forte augmentation des taxes sur le carbone est un sujet brûlant dans le secteur du raffinage à Singapour, suite à la vente des raffineries et installations pétrochimiques phares de Shell à Bukom et Jurong Island, dans un contexte de forte concurrence. (Reportage de Trixie Yap et Chen Aizhu ; rédaction de Tony Munroe, Florence Tan et David Evans)