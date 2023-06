Trinidad demande aux Etats-Unis de modifier la licence du projet gazier vénézuélien

Trinité-et-Tobago demande au gouvernement américain de modifier les termes d'une licence autorisant le développement conjoint d'un champ gazier offshore prometteur avec le Venezuela, a déclaré jeudi le ministre de l'énergie de la nation caribéenne.

En janvier, les États-Unis ont délivré une autorisation de deux ans à Trinidad et à un groupe d'entreprises comprenant la société pétrolière publique vénézuélienne PDVSA et la société anglo-néerlandaise Shell pour relancer un projet dormant qui pourrait aider Trinidad à stimuler le traitement du gaz et les exportations vers ses voisins.

Toutefois, l'autorisation américaine pour le projet Dragon, près de la frontière maritime entre les deux pays, interdit tout paiement en espèces au gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro ou à ses entreprises publiques.

Le premier ministre trinidadien, Keith Rowley, et le ministre de l'énergie, Stuart Young, ont rencontré la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, le mois dernier à Washington, pour lui expliquer les changements proposés. Ils sont en partie liés aux conditions financières, a déclaré M. Young à Reuters en marge du 7e sommet international de l'énergie à Miami.

"Il y a encore des changements qui doivent être apportés et que nous poursuivons. Mais cela fait toujours partie de négociations énergétiques très compliquées et sophistiquées", a déclaré le ministre. Il n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet.

PDVSA, le ministère vénézuélien du pétrole, la Maison Blanche et le département du Trésor des États-Unis n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Trinidad et le Venezuela devraient se rencontrer à nouveau ce mois-ci pour entamer les discussions sur les conditions commerciales de Dragon. Les deux parties ont signé des accords confidentiels et ont commencé à discuter des aspects techniques lors de réunions précédentes.

Depuis l'année dernière, les États-Unis ont allégé certaines sanctions à l'encontre du Venezuela en délivrant ou en modifiant des licences spécifiques afin d'encourager les négociations politiques en vue des élections présidentielles dans le pays. Ces négociations n'ont guère progressé.

DEMANDE DE GAZ

Trinidad prévoit de révéler ce mois-ci les gagnants d'un appel d'offres pour des blocs onshore et en eaux peu profondes dans le pays, après avoir évalué les propositions, a déclaré M. Young.

Les négociations avec BP et Shell sur les conditions d'exploration et d'exploitation des blocs de pétrole et de gaz en eau profonde attribués lors d'une autre vente aux enchères pourraient également s'achever bientôt.

Ces deux séries d'enchères s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par Trinidad pour décrocher une reprise de la production et du traitement du gaz naturel afin d'accroître les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL), de produits pétrochimiques et d'ammoniac.

La Trinité ne produit pas assez de gaz pour alimenter pleinement son industrie, ce qui laisse des capacités inutilisées pour le traitement et la transformation du combustible en produits de valeur. Elle a invité des pays et des entreprises à utiliser ses installations de traitement.

Le ministère de l'énergie devrait également annoncer d'ici le début du quatrième trimestre une nouvelle structure de propriété pour le projet phare de GNL du pays, Atlantic LNG. Un train de liquéfaction de cette installation est inutilisé en raison d'un manque d'approvisionnement.

M. Young a refusé de fournir des détails sur la nouvelle structure, mais a déclaré qu'"à ce stade, le train 1 n'est pas vraiment dans l'équation pour l'avenir".

Le gouvernement s'attend à ce que le premier gaz provienne de plusieurs projets offshore, en particulier Manatee de Shell et Calypso de Woodside Energy, qui en sont aux phases de pré-ingénierie et de conception.

"Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir et nous travaillons avec toutes les parties prenantes sur la production de gaz", a-t-il déclaré. (Reportage de Marianna Parraga ; Rédaction de Gary McWilliams et Daniel Wallis)