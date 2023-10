Trinité-et-Tobago a lancé mercredi une vente aux enchères de 13 blocs d'exploration pétrolière et gazière en eaux peu profondes, soit plus du double du nombre de blocs mis aux enchères lors de la dernière vente, alors que le pays des Caraïbes tente d'accroître l'approvisionnement en énergie de son tissu industriel, selon des personnes familières avec le dossier.

En 2019, le gouvernement a proposé six blocs et un consortium composé de Shell et de BP a fait une offre pour trois blocs. Ces offres ont été rejetées par le gouvernement parce qu'elles n'atteignaient pas le seuil minimum.

Trinidad est le plus grand producteur de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Amérique latine, avec une capacité installée de 15 millions de tonnes par an de gaz sur-refroidi. Elle est également l'un des principaux exportateurs mondiaux de méthanol et d'ammoniac, mais ses usines ont fonctionné en deçà de leur capacité maximale ces dernières années en raison d'un manque de gaz. La dernière vente aux enchères a été lancée à Port of Spain avec un an de retard sur les prévisions initiales du ministère de l'énergie.

Le gouvernement propose 13 blocs en eaux peu profondes, tous situés sur le plateau continental à proximité de zones de production de pétrole et de gaz. La période de réception des offres s'achèvera le 2 avril.

Le ministre des finances de Trinidad, Colm Imbert, a annoncé cette semaine des modifications du régime fiscal, notamment une réduction de l'obligation fiscale pour les producteurs en eaux peu profondes, ce qui, espère Trinidad, rendra le pays plus attrayant pour les soumissionnaires.

Parmi ces changements, le recouvrement des coûts est passé de 50 % à 60 %, l'impôt sur les bénéfices exceptionnels a été réduit de 70 % à 50 %, la période d'exploration est passée de 6 à 8 ans et les frais d'appel d'offres ont été ramenés de 40 000 à 30 000 dollars, a annoncé le ministère lors du lancement de la procédure d'appel d'offres.

BP et Shell opèrent dans les eaux peu profondes au large de Trinidad, BP produisant en moyenne quelque 1,3 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) de gaz naturel et Shell 750 millions de pieds cubes par jour (mcfd), selon des données récentes du ministère de l'énergie.

BP et Shell ont récemment signé des contrats de partage de la production pour l'exploration de trois blocs en eaux profondes à Trinidad et sont les principaux actionnaires du projet phare de GNL du pays, Atlantic LNG.