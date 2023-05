Un nouvel incendie est éteint dans l'usine de produits chimiques de Shell au Texas

Données financières USD EUR CA 2023 346 Mrd - 314 Mrd Résultat net 2023 28 982 M - 26 304 M Dette nette 2023 37 285 M - 33 840 M PER 2023 7,05x Rendement 2023 3,89% Capitalisation 206 Mrd 206 Mrd 187 Mrd VE / CA 2023 0,70x VE / CA 2024 0,67x Nbr Employés 91 140 Flottant 0,00% Graphique SHELL PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SHELL PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Clôture 30,20 $ Objectif de cours Moyen 37,60 $ Ecart / Objectif Moyen 24,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Wael Sawan Chief Executive Officer & Director Sinead Gorman Chief Financial Officer & Director Andrew Stewart Mackenzie Chairman Harry Brekelmans Director-Technology & Projects Yiu Kiang Goh Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SHELL PLC 2.77% 206 293 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 11.37% 2 097 033 PETROCHINA COMPANY LIMITED 47.62% 200 913 TOTALENERGIES SE -4.30% 151 356 EQUINOR ASA -11.74% 91 270 PETROBRAS -2.04% 67 309