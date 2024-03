Shell plc est spécialisé dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de produits pétroliers (31,6%) : exploitation d'un réseau de plus de 46 000 stations-services dans le monde ; - exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel (2,2%) ; - raffinage de pétrole brut (37,9%) : détention, à fin 2022, de 8 raffineries dans le monde. En outre, Shell plc développe une activité de fabrication de produits chimiques et pétrochimiques (oléfines, produits aromatiques, solvants, éthylènes, propylènes, phénols, additifs, etc.) ; - production de gaz naturel liquéfié (14,4%) ; - production d'électricité à partir de sources renouvelables (13,9%) ; La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,7%), Asie-Océanie-Afrique (33,2%), Etats-Unis (22,8%) et Amérique (8,3%).