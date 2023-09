Shemaroo Entertainment Limited est une société de divertissement basée en Inde. La société est engagée dans la distribution de contenu pour la diffusion sur des chaînes par satellite, des formats physiques et des technologies numériques telles que le mobile, l'Internet, le haut débit, l'IPTV et le DTH, entre autres. Ses activités comprennent la diffusion, l'over the top (OTT), le DTH, les applications mobiles, la production de films, la syndication, l'inflight et le studio. Son activité de radiodiffusion offre une gamme de genres, tels que la dévotion, les drames familiaux, la mythologie, la comédie et le crime. Son activité DTH fournit un contenu de qualité à environ 25 services DTH sur des plateformes DTH. Elle fournit des services dans différents genres, notamment les films, la dévotion, la comédie, les enfants et le contenu régional. Son contenu est exploité sous licence par de nombreuses chaînes de télévision, notamment des films, des informations, des émissions pour enfants et des contenus régionaux. Elle propose des services tels que les intermédiaires numériques, la restauration numérique image par image et en temps réel, les effets spéciaux, le télécinéma, la numérisation des films, l'étalonnage des films et d'autres services à divers propriétaires et distributeurs de contenu.

Secteur Diffusion