Données financières CNY USD EUR CA 2020 28 975 M 4 451 M 3 731 M Résultat net 2020 2 517 M 387 M 324 M Dette nette 2020 - - - PER 2020 11,4x Rendement 2020 4,24% Capitalisation 28 932 M 4 446 M 3 725 M Capi. / CA 2020 1,00x Capi. / CA 2021 0,90x Nbr Employés 2 645 Flottant 34,7% Graphique SHENERGY COMPANY LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SHENERGY COMPANY LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen Dernier Cours de Cloture 5,89 Ecart / Objectif Haut - Ecart / Objectif Moyen - Ecart / Objectif Bas - Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Li Qiang Xi Vice Chairman & General Manager Jin Liu Member-Supervisory Board & Head-Finance Bin Ni Chairman Xue Chun Yu Chairman-Supervisory Board Chao Jun Yang Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SHENERGY COMPANY LIMITED 12.84% 4 292 NATIONAL GRID PLC -2.15% 41 639 SEMPRA ENERGY 0.95% 39 942 ENGIE -3.63% 35 070 E.ON SE -2.63% 27 480 RWE AG -7.67% 26 367