Shenghe Resources Holding Co. est une société chinoise principalement engagée dans l'exploitation minière, la fusion et la séparation, et le traitement en profondeur des terres rares. Les principaux produits de la société sont l'oxyde de terre rare, les sels de terre rare, les métaux de terre rare, les catalyseurs métalliques et les tamis moléculaires. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.