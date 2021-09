Shengjing Bank : Evergrande va vendre une participation dans Shengjing Bank contre $1,5 mld 29/09/2021 | 04:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires HONG KONG, 29 septembre (Reuters) - China Evergrande Group a annoncé mercredi qu'il prévoyait de vendre une participation de 1,5 milliard de dollars dans Shengjing Bank à une société publique de gestion d'actifs, alors que le promoteur immobilier s'active pour rassembler des fonds afin de rembourser ses dettes. Après n'avoir pas respecté la semaine dernière une échéance pour verser les intérêts d'un emprunt obligataire, Evergrande se retrouve confronté ce mercredi à une autre date-limite pour le paiement d'un coupon de 47,5 millions de dollars, sous l'oeil attentif des investisseurs. Shengjing Bank a demandé que les bénéfices de l'opération récoltés par Evergrande soient utilisés par ce dernier pour rembourser ses dettes auprès de la banque, a indiqué le groupe immobilier chinois, laissant supposer que ces fonds ne pourront pas servir à payer les intérêts sur emprunt. Dans un document déposé à la Bourse de Hong Kong, Evergrande a indiqué qu'il allait vendre 1,75 milliard d'actions Shengjing Bank - soit 19,93% du capital de la banque - au prix unitaire de 5,70 yuans (0,88 dollars) à la société publique de gestion d'actifs Shenyang Shengjing Finance Investment Group. Cette opération va porter à 20,79% la participation de Shenyang Shengjing dans Shengjing Bank, tandis que celle d'Evergrande sera de 14,75% contre 34,5%. (Reportage Donny Kwok et Anne Marie Roantree; version française Jean Terzian)

© Reuters 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CHINA EVERGRANDE GROUP 4.71% 2.67 -82.08% SHENGJING BANK CO., LTD. -0.71% 7 -3.18% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SHENGJING BANK CO., LTD. 04:02 SHENGJING BANK : Evergrande va vendre une participation dans Shengjing Bank contre $1,5 ml.. RE