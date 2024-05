Shengyuan Environmental Protection Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement au traitement professionnel des déchets urbains solides et liquides. Ses principales activités sont la production d'électricité par incinération des déchets et le traitement des eaux usées. L'activité de production d'électricité par incinération des déchets consiste à investir dans la construction de centrales d'incinération des déchets, l'incinération des déchets, la chaleur résiduelle générée par l'incinération des déchets est utilisée pour la production d'électricité, et l'électricité produite est intégrée au réseau électrique. L'entreprise de traitement des eaux usées investit dans la construction de stations d'épuration, élimine les polluants des eaux usées domestiques collectées dans le réseau d'égouts urbains, puis rejette les eaux usées purifiées dans des eaux désignées. La société exerce principalement ses activités sur le marché chinois.

Secteur Services et équipements environnementaux