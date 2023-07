SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la vente de machines-outils à couper le métal et de pièces détachées. Les principaux produits de la société comprennent des machines-outils à commande numérique informatisée, des tours généraux, des aléseuses générales et des perceuses générales, ainsi que les pièces détachées correspondantes. Les produits de la société sont principalement utilisés pour la découpe et le traitement des matériaux métalliques. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels