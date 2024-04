Shenzhen Airport Co., Ltd. est spécialisé dans la détention et l'exploitation de l'aéroport international de Shenzhen. Le CA par activité se répartit comme suit : - gestion du trafic aérien (80,2%) ; - vente d'espaces publicitaires (10,8%) ; - prestations de services logistiques (7,8%) ; - prestations d'assistance aéroportuaire (1,3%) : assistance aux avions (tractage, chargement et déchargement des bagages, contrôle des pleins, etc.) et aux passagers (enregistrement, sécurisation et collecte des bagages). La totalité du CA est réalisée en Chine.

Secteur Services aéroportuaires