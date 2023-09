SHENZHEN BINGCHUAN NETWORK CO., LTD. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement et à l'exploitation de jeux en ligne. Les produits de la société sont principalement des jeux en ligne pour ordinateurs personnels (PC), notamment Yuanzheng OL, Longwu et Bubaichuanshuo. La société est également engagée dans la recherche et le développement d'autres produits. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Internet