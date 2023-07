CENTRE DE SHENZHEN TECHNOLOGIE DE L'ÉNERGIE. CO., LTD est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente d'énergie chimique, de nouveaux moyens de stockage de l'énergie et de batteries de puissance. Les principaux produits de la société comprennent les batteries au plomb à régulation par soupape (VRLA) et les batteries lithium-ion. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les domaines des télécommunications, des véhicules électriques, du stockage de l'énergie, de l'alimentation électrique, de l'alimentation sans coupure (UPS) et autres. L'entreprise distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers, comme l'Europe et d'autres régions d'Asie.

Secteur Equipements et composants électriques