Shenzhen Genvict Technologies Co. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture d'équipements et de solutions de base pour le transport intelligent et l'Internet des objets (IOT). Les principaux produits de la société comprennent des produits de télépéage autoroutier, des produits d'identification des voies, des produits de télépéage à flux libre sur plusieurs voies, des systèmes coopératifs d'infrastructure de véhicules, des produits de stationnement intelligents et des produits d'identification de l'IdO basés sur l'identification par radiofréquence (RFID). Les produits de la société sont principalement appliqués aux domaines du transport et des déplacements intelligents tels que les autoroutes, le transport urbain et la gestion des véhicules. La société exerce ses activités sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et pièces électroniques