Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions et de systèmes d'automatisation industrielle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes d'automatisation industrielle (87,2%) : variateurs de vitesse, convertisseurs de fréquence, onduleurs, systèmes de contrôle et de commande de tensions électriques, systèmes de commande et d'entraînement, robots, etc. ; - autres (12,8%) : véhicule à énergie nouvelle et systèmes de transport ferroviaire. 95,7% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Equipements et composants électriques