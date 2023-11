SHENZHEN JINJIA GROUP CO., LTD, anciennement Shenzhen Jinjia Color Printing Group Co., Ltd, est une société basée en Chine principalement engagée dans la production et la distribution d'étiquettes de cigarettes, ainsi que dans le développement et la fabrication de matériaux d'impression d'emballages. La société fournit également des matériaux d'emballage laser et des services de gestion immobilière. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux, l'est et le sud-ouest de la Chine étant ses principaux marchés.