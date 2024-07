Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la conception, à la fabrication et à la vente de composants de précision. Les principaux produits de la société sont les collecteurs, les bagues collectrices, les composants de contrôle des gaz, les pièces élastiques à haute résistance, les composants pour véhicules à énergie nouvelle et les fils isolés multicouches. Ses composants pour véhicules à énergie nouvelle comprennent des composants de batteries de véhicules à énergie nouvelle, des connecteurs de moteurs d'entraînement, des composants d'inverseurs de systèmes de contrôle électronique et des composants automobiles légers. Les produits de la société sont utilisés dans l'automobile, les véhicules à énergie nouvelle, les systèmes électriques, l'aérospatiale, les équipements de bureau, les équipements médicaux, les appareils ménagers, les outils électriques, les commandes électriques et d'autres domaines. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et composants électriques