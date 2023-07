Shenzhen King Brother Electronics Technology Co Ltd est un fournisseur de services intégrés de conception et de fabrication électronique basé en Chine. La société est principalement engagée dans les cartes de circuits imprimés (PCB), les services de fabrication électronique (EMS) et les services de conception électronique. L'activité PCB comprend des prototypes de PCB et des services de fabrication de cartes en petits et moyens volumes. Ses catégories de produits comprennent : les cartes de circuits imprimés à haute couche, les cartes d'interconnexion à haute densité (HDI), les cartes rigides-flexibles et les cartes haute fréquence. Les services de fabrication électronique comprennent l'assemblage électronique, les services de nomenclature (BOM) et les services de test. Les services de conception électronique comprennent des services de conception tels que la conception de schémas, la conception de circuits imprimés à haute vitesse et la conception de simulations. Les produits de la société sont vendus sur les marchés nationaux et étrangers.