Shenzhen L&A Design Holding Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la conception de paysages et à l'activité d'entreprise générale EPC (Engineering Procurement Construction) dirigée par la conception créative. La société mène ses activités à travers trois segments. Le segment de la conception paysagère est principalement engagé dans la conception de paysages urbains (place urbaine, rue commerciale et environnement de bureau, etc.), la conception paysagère de zones résidentielles, la planification et la conception de parcs urbains, la planification et la conception d'espaces verts en bord de mer, la planification et la conception de stations touristiques et de zones panoramiques, etc. Le segment EPC General Contracting est chargé par le propriétaire de réaliser la passation des marchés de conception, d'approvisionnement, de construction et autres étapes du projet conformément au contrat, et est responsable de la qualité, de la sécurité, du coût et du calendrier du projet. Le segment "Autre conception" est principalement engagé dans la planification économique régionale, la planification et la conception conceptuelles, la décoration douce et les activités de conception et de production spéciales.

Secteur Construction et ingénierie