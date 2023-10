Shenzhen Leaguer Co Ltd, anciennement Shenzhen Beauty Star Co Ltd, est une entreprise basée en Chine qui se consacre principalement aux nouveaux matériaux et aux services d'innovation technologique. Les principales activités du secteur des nouveaux matériaux comprennent la conception, la fabrication et la prestation de services dans le domaine des cosmétiques, des produits de première nécessité, des produits de santé et des solutions d'emballage plastique pour les aliments, ainsi que la conception et la fabrication d'équipements de traitement et de moules de précision, la modification de matériaux polymères et la recherche et le développement de matériaux respectueux de l'environnement, le remplissage et le mélange de cosmétiques, la conception et la fabrication d'étiquettes d'information, la conception et la fabrication de solutions légères pour l'automobile, la distribution logistique, le recyclage des déchets d'emballage plastique, etc. Les services d'innovation technologique comprennent des services de plate-forme de base d'innovation, des services d'exploitation d'innovation technologique et des services d'incubation d'investissements.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier