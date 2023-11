Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd. est une entreprise basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de dispositifs et de produits d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL). La société est principalement engagée dans la recherche et le développement, la conception, la production et la vente de dispositifs de source lumineuse à LED et de produits d'éclairage à LED haut de gamme. Les produits de l'entreprise sont classés en deux catégories : les composants de sources lumineuses à LED et les éclairages à LED. L'entreprise fournit également des récepteurs infrarouges. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et à l'étranger.

Secteur Publicité et marketing