* L'effondrement de l'économie chinoise s'aggrave dans un contexte de crise immobilière prolongée

* L'exposition à l'immobilier menace de se répercuter sur les entreprises financières

* Une grande société fiduciaire n'a pas payé ses investisseurs

* Les prix des logements neufs ont baissé en juillet, de plus en plus de villes signalent des baisses

* Les analystes estiment que les baisses de taux prévues mardi ne suffiront pas à enrayer l'effondrement du marché.

BEIJING/HONG KONG, 16 août (Reuters) - Des paiements manqués sur des produits d'investissement par une grande société fiduciaire chinoise et une chute des prix de l'immobilier ont renforcé les inquiétudes selon lesquelles l'aggravation de la crise du secteur immobilier en Chine étouffe rapidement le peu d'élan qu'il reste à l'économie.

Zhongrong International Trust Co, qui avait traditionnellement une exposition importante à l'immobilier, n'a pas effectué de paiements sur des dizaines de produits d'investissement depuis la fin du mois dernier, a indiqué un haut responsable aux investisseurs.

Le secteur bancaire parallèle chinois, d'une valeur de 3 000 milliards de dollars, représente à peu près la taille de l'économie britannique, et les inquiétudes concernant son exposition démesurée à l'immobilier et les risques pour l'économie en général se sont accrues au cours de l'année écoulée.

Une série de défaillances dans le secteur bancaire parallèle pourrait avoir un effet dissuasif à grande échelle, car de nombreux investisseurs individuels sont exposés aux produits fiduciaires à haut rendement. Les défauts de paiement pourraient peser sur la confiance déjà fragile des consommateurs en l'absence de mesures de soutien plus fortes de la part de Pékin.

Barclays a été l'une des banques mondiales à réduire ses prévisions de croissance pour 2023 en Chine après la publication de données médiocres mardi, citant une détérioration plus rapide que prévu du marché de l'immobilier. Elle a abaissé ses prévisions de croissance de 4,9 % à 4,5 %.

Jusqu'à présent, la Chine a largement réussi à éviter que le resserrement de la dette dans le secteur immobilier ne se répercute sur le secteur financier du pays, qui pèse 57 000 milliards de dollars, malgré le nombre croissant de promoteurs immobiliers qui ne respectent pas leurs obligations de remboursement.

Mais la nouvelle de nouveaux défauts de paiement a déclenché des craintes de contagion.

Pour ajouter à la morosité ambiante, les prix des logements neufs en Chine ont baissé en juillet pour la première fois cette année, la dernière d'une série de données négatives qui soulignent l'urgence d'un soutien politique plus audacieux.

Les prix ont baissé de 0,2 % en glissement mensuel à l'échelle nationale et de 0,1 % en glissement annuel, selon les calculs de Reuters basés sur les données du Bureau national des statistiques (BNS).

Mais la situation est bien pire en dehors des mégapoles du pays comme Shanghai et Pékin. Les prix moyens des logements neufs dans les 35 plus petites villes étudiées par le NBS ont baissé pour le 17e mois consécutif en juin en glissement annuel.

L'aggravation de la crise de la dette des grands promoteurs immobiliers, dont Country Garden, le plus grand promoteur privé du pays, a effrayé de nombreux acheteurs de logements, les investissements immobiliers, les ventes de logements et les nouvelles constructions se contractant depuis plus d'un an.

Étant donné que le marché immobilier représente traditionnellement environ un quart de l'économie chinoise, certains analystes estiment que l'effondrement, combiné au choc provoqué par trois années de mesures strictes du COVID, a eu un impact sans précédent sur l'activité.

La plupart des analystes s'attendent à une nouvelle baisse des prix et des ventes de logements dans les mois à venir.

UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE EST NÉCESSAIRE

Les données de mardi s'ajoutent à une série d'indicateurs économiques faibles au cours des derniers mois et ont incité les observateurs de la Chine à demander aux autorités de mettre en place des mesures de soutien plus audacieuses afin d'enrayer la spirale descendante.

Gerwin Bell, économiste en chef de PGIM Fixed Income pour l'Asie, a déclaré que les difficultés de Country Garden soulignaient que les retombées de l'effondrement du marché immobilier n'avaient pas été contenues et qu'elles se propageaient à l'ensemble de l'économie.

"Arrêter les retombées négatives de l'immobilier nécessitera des mesures de relance budgétaire beaucoup plus importantes que celles envisagées par les autorités jusqu'à présent. Nous pensons que les autorités chinoises parviendront bientôt à la même conclusion".

MESURES D'ASSOUPLISSEMENT

Le secteur immobilier chinois reste en difficulté malgré l'extension du soutien financier aux promoteurs et les mesures d'incitation en faveur des primo-accédants et des personnes souhaitant améliorer leur niveau de vie.

Sur 70 villes, 49 ont enregistré une baisse des prix des logements neufs d'un mois sur l'autre en juillet, contre 38 villes le mois précédent.

Le mois dernier, lors d'une réunion du Politburo, les principaux dirigeants chinois se sont engagés à ajuster les politiques immobilières.

L'autorité de régulation du logement a également insisté sur les efforts à déployer pour soutenir le secteur, notamment en abaissant les taux des prêts hypothécaires et les ratios d'acompte pour les acheteurs d'un premier logement et en assouplissant les restrictions hypothécaires pour les personnes qui souhaitent améliorer leur logement.

Certaines villes, dont Zhengzhou, ont déjà assoupli un certain nombre de mesures restrictives concernant l'immobilier afin d'améliorer le climat. Des capitales provinciales comme Xian et Fuzhou envisagent de réduire les ratios de mise de fonds pour les résidents qui achètent leur deuxième appartement.

"Nous continuons à nous attendre à d'autres mesures d'assouplissement dans les mois à venir, y compris une nouvelle réduction des ratios d'acompte et un assouplissement des restrictions sur l'achat de logements dans les grandes villes, entre autres", ont déclaré les économistes de Goldman Sachs dans une note à leurs clients.

Toutefois, la plupart des économistes s'attendent à ce que le ralentissement des ventes et des prix des logements se poursuive pendant un certain temps.

"Les données à haute fréquence du début du mois d'août ne suggèrent aucune amélioration significative du marché immobilier", a déclaré Wang Tao, responsable de l'économie asiatique et économiste en chef pour la Chine à la banque d'investissement UBS.

"En l'absence d'un nouvel assouplissement politique majeur et/ou d'un soutien fiscal, les ventes et les investissements immobiliers pourraient s'affaiblir davantage ou rester au plus bas plus longtemps que ne le prévoit notre scénario de base", a ajouté M. Wang. (Reportages de Qiaoyi Li, Liangping Gao, Jason Xue, Ziyi Tang et Ryan Woo ; reportages complémentaires de Matt Tracy à Washington et Davide Barbuscia à New York ; Rédaction de Sumeet Chatterjee ; Rédaction de Sam Holmes, Shri Navaratnam et Kim Coghill)