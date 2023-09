Shenzhen Minglida Precision Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la conception, au développement, à la production et à la vente de pièces structurelles et de moules de précision. Les principaux produits de la société comprennent des pièces structurelles métalliques de précision, des pièces structurelles plastiques de précision, des pièces structurelles de précision moulées sous pression, des pièces structurelles de précision moulées par injection, des pièces structurelles embouties et des moules de précision. Ses processus de formation de produits comprennent le moulage sous pression, le moulage par injection, la découpe de profilés et l'emboutissage de métaux. Ses produits sont principalement utilisés dans les secteurs de l'énergie photovoltaïque, de la sécurité, de l'automobile et de l'électronique grand public. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Machines et équipements industriels