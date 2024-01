Shenzhen Xingyuan Material Technology Co Ltd, anciennement Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd, est une société engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de séparateurs de batteries lithium-ion. Le principal produit de la société est le séparateur de batterie lithium-ion, qui est utilisé dans une série d'industries, notamment les véhicules à énergie nouvelle, les centrales de stockage d'énergie, les bicyclettes électriques, les outils électriques, l'aérospatiale, les produits médicaux et les produits électroniques numériques. L'entreprise vend ses produits sur les marchés nationaux et internationaux, notamment aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud et en Allemagne.

Secteur Equipements et composants électriques