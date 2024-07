Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd est une entreprise principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente d'équipements électroniques de puissance et la fourniture de services connexes. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des équipements de qualité de l'énergie, tels que des filtres de puissance active et des onduleurs ; des équipements de chargement de véhicules électriques, tels que des piles de chargement de courant alternatif (CA) ; des équipements de conversion des nouvelles énergies, tels que des convertisseurs de stockage d'énergie ; des équipements de formation et de test de batteries, tels que des équipements de formation et de test de batteries au lithium ; des alimentations électriques industrielles, telles que des alimentations électriques à laser. Les produits sont utilisés dans les domaines de l'exploitation pétrolière, du transport ferroviaire, des communications et de la construction automobile.

Secteur Equipements et composants électriques