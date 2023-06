Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale consiste à fournir des services de technologie de l'information (TI) financière aux banques commerciales. La société exploite ses activités principalement par la fourniture de solutions et de services informatiques pour les banques commerciales, le développement technologique, les services et l'intégration de systèmes connexes de logiciels et de matériel informatique. Le portefeuille de produits de la société comprend, entre autres, des systèmes d'affaires bancaires de base, des systèmes de gestion des prêts, des systèmes de gestion des cartes de crédit, des systèmes d'affaires intelligents, des systèmes de gestion des relations avec la clientèle, des systèmes de gestion des canaux, des systèmes bancaires sur Internet, des systèmes d'intégration de systèmes, ainsi que des services de maintenance de systèmes. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Logiciels