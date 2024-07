Shenzhen Tagen Group Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la construction et les services urbains. La société exerce ses activités dans cinq secteurs. Le segment de l'industrie de l'ingénierie et de la construction est principalement engagé dans les activités de construction. Le secteur de la promotion immobilière se consacre principalement à la promotion et à la vente de biens immobiliers. Le secteur de la location immobilière est principalement engagé dans les activités de location immobilière. Le segment des services de gestion de projets de rénovation de hangars fournit principalement des services de gestion de projets de rénovation de hangars. Les autres segments fournissent principalement d'autres services urbains. La société exerce principalement ses activités sur le marché national, avec la province de Guangdong comme principal marché.

Secteur Construction et ingénierie