SHENZHEN YINGHE TECHNOLOGY CO.,LTD. est principalement engagée dans la fabrication d'équipements électriques au lithium. L'activité principale de la société est la recherche et le développement, la conception, la fabrication, la vente d'équipements de production automatisée pour les batteries lithium-ion, et la fourniture de services connexes. Les principaux produits de la société comprennent six séries d'équipements tels que des machines d'enrobage, des machines à refendre, des machines à déposer, des bobineuses, des machines à découper et des machines à laminer, ainsi que des machines assistées connexes. Les produits sont principalement utilisés dans la fabrication de batteries lithium-ion et sont vendus sur les marchés chinois et étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels