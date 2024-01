Sherritt International Corporation est une société canadienne qui se consacre à l'extraction et à l'affinage de métaux comme le nickel et le cobalt, essentiels à l'adoption des véhicules électriques. La société produit du nickel et du cobalt de haute pureté à partir de minerai latéritique. Son groupe technologique crée des solutions pour les compagnies pétrolières et minières du monde entier afin d'améliorer les performances environnementales. Elle est également le producteur d'énergie indépendant de Cuba. La société propose une gamme de produits comprenant le nickel, le cobalt, les engrais et d'autres produits. La catégorie de produits Nickel comprend la qualité standard, la qualité acier et les poudres de nickel. La catégorie de produits Cobalt comprend les briquettes de cobalt et les poudres de cobalt. La catégorie de produits Engrais comprend l'ammoniac anhydre, le sulfate d'ammonium granulaire, le sulfate d'ammonium cristallin-super sel et le sulfate d'ammonium cristallin de qualité standard. La catégorie Autres produits comprend l'acide sulfurique, le sulfure de zinc et le sulfure de cuivre.

Secteur Sociétés minières intégrées