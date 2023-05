L'entreprise a indiqué qu'elle collaborait avec les autorités locales pour déterminer la cause de l'incident.

En avril, Sherritt avait signalé le décès d'un employé de la mine à la suite d'un accident de véhicule.

Moa JV est un partenariat 50/50 entre Sherritt et General Nickel Co SA, qui exploite et traite des gisements de latérite nickélifère à Cuba.