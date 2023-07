SHF Holdings, Inc. est un prestataire de services proposant des services de conformité, de surveillance et de validation aux institutions financières fournissant des services bancaires aux opérateurs de cannabis, de chanvre, de cannabidiol (CBD) et aux opérateurs auxiliaires. La société propose des prêts aux entreprises de cannabis et aux propriétaires d'entreprises de cannabis pour l'achat d'une propriété commerciale, le refinancement d'un prêt immobilier commercial existant et l'encaissement d'une propriété commerciale existante. La Société propose ses services par l'intermédiaire de la plateforme de solutions bancaires pour le cannabis. Elle propose une gamme de services financiers axés sur les besoins des entreprises du cannabis, notamment des prêts aux entreprises, des solutions de paiement, des comptes de chèques et d'épargne pour entreprises, des comptes de gestion de trésorerie, la déclaration d'impôts électronique, les services bancaires mobiles, le dépôt à distance, les cartes de débit, les services de virement de la chambre de compensation automatisée (ACH), les comptes de gestion de trésorerie, les services de ramassage et de livraison d'espèces, les options d'investissement et les options de balayage.

Secteur Banques