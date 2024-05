SHF Holdings, Inc. est un prestataire de services qui offre des services de conformité, de contrôle et de validation aux institutions financières, en fournissant des services bancaires traditionnels aux opérateurs de cannabis, de chanvre, de cannabidiol (CBD) et aux opérateurs auxiliaires. Ses services comprennent des conseils en matière de conformité réglementaire et des logiciels pour maintenir la conformité des institutions financières à la loi sur la connaissance du client (KYC) et au Bank Secrecy Act (BSA), principalement par l'intermédiaire de sa plateforme de services financiers ; la création, l'intégration, la vérification et la gestion des dépôts liés au cannabis pour le compte de ses institutions financières partenaires ; et la recherche, la souscription, la gestion et l'administration des prêts accordés aux entreprises de cannabis et aux entités connexes, qui sont souvent aussi ses clients, ainsi que les clients de ses institutions financières partenaires. Grâce à la plateforme de la société, ses institutions financières clientes peuvent fournir aux entreprises liées au cannabis (CRB) un accès aux services financiers traditionnels.

Secteur Banques