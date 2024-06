SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION est un fabricant basé au Japon dont l'activité principale est la mécatronique fine. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le secteur de la mécatronique fine fabrique et vend des équipements de fabrication d'écrans plats (FPD), des équipements de fabrication de semi-conducteurs, des équipements d'entretien des voies ferrées et des pompes à vide. Le segment des systèmes mécatroniques fabrique et vend des équipements de fabrication d'écrans plats, des équipements de fabrication de semi-conducteurs, des équipements d'application du vide, des équipements de fabrication de batteries secondaires, des équipements de fabrication de pièces de précision et des équipements automatiques, entre autres. Le segment des systèmes d'équipement de distribution est engagé dans la fourniture de distributeurs automatiques, de distributeurs de billets automatiques et autres. Le secteur de la location immobilière s'occupe de la location et de la gestion de biens immobiliers.