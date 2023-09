Shield Therapeutics plc est une société pharmaceutique britannique en phase de commercialisation. La société se concentre sur la commercialisation de son traitement oral à base de fer pour les carences en fer. Le produit phare de la société, Feraccru/Accrufer (maltol ferrique), est un traitement oral stable, sans sel, destiné aux adultes souffrant d'une carence en fer avec ou sans anémie. Le maltol ferrique est approuvé aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et en Suisse pour le traitement de la carence en fer avec ou sans anémie chez les adultes. Les filiales de la société comprennent Shield Therapeutics (DE) GmbH, Shield TX (Switzerland) AG, Shield TX (UK) Limited et Shield Therapeutics Inc.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale