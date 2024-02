(Alliance News) - Shield Therapeutics PLC a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à des résultats exceptionnels pour 2023, mais ce succès a été éclipsé par une erreur dans les prévisions de prescription précédentes de la société.

Shield est une société pharmaceutique en phase de commercialisation, axée sur son produit phare, le traitement de la carence en fer Accrufer. Les actions de la société ont baissé de 49 % à 2,90 pence l'unité à Londres mercredi après-midi.

Pour l'exercice clos le 31 décembre, Shield a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 millions USD, soit près de trois fois plus qu'en 2022 (6,2 millions USD).

Shield a déclaré que son partenariat commercial Accrufer avec Viatris Inc pour créer une équipe de vente de 100 personnes et lancer de nouvelles campagnes de marque avait été "notable".

Les ventes d'Accrufer ont contribué à hauteur de 11,6 millions USD au chiffre d'affaires de 2023, soit environ trois fois plus qu'en 2022.

Le prix de vente net moyen d'Accrufer a également augmenté de 21 % entre le premier et le second semestre, pour atteindre un prix de prescription d'environ 145 USD.

Le nombre total d'ordonnances a triplé au cours de l'année pour atteindre environ 77 000. Toutefois, ce chiffre est nettement inférieur aux prévisions antérieures de la société, qui tablaient sur 100 000 à 130 000.

Shield a déclaré que cela était dû à une erreur dans la méthodologie de projection utilisée par son fournisseur de données tiers, qui a entraîné une surestimation significative des prescriptions totales au cours de l'année. La société a déclaré qu'elle travaillait avec son fournisseur de données pour s'assurer que ces erreurs de données ne se répètent pas, et qu'elle fournirait une mise à jour supplémentaire en même temps que ses résultats complets.

La société prévoit de publier ses résultats annuels en avril.

Le directeur général, Greg Madison, a déclaré : "Les progrès réalisés sur le marché au cours de l'année écoulée ont été très positifs : "Les progrès réalisés sur le marché en 2023 nous ont montré que l'opportunité pour Accrufer reste importante. Le nombre d'ordonnances trimestrielles a augmenté tout au long de l'année et nous avons constaté une amélioration significative du prix de vente net moyen au second semestre... Notre partenariat avec Viatris continue de progresser de manière très satisfaisante et nous restons déterminés à faire d'Accrufer le fer oral de choix pour les patients."

