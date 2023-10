Shifeng Cultural Development Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la conception, à la fabrication et à la vente de divers jouets. Les principaux produits de la société comprennent des jouets électriques télécommandés, des jouets pour bébés, des jouets pour maquettes de voitures, des jouets dérivés de jeux d'animation et d'autres jouets. La société est également active dans le commerce des jouets et des jeux. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Jouets et produits pour enfants