Shift Technologies, Inc. est une plateforme de commerce électronique de bout en bout qui s'engage à transformer l'industrie des voitures d'occasion grâce à une expérience client axée sur la technologie et sans tracas. Elle opère à travers deux segments : la vente au détail et la vente en gros. Le secteur de la vente au détail représente les ventes au détail de véhicules d'occasion par l'intermédiaire de la plateforme de commerce électronique et les commissions perçues sur les ventes de produits à valeur ajoutée associés à ces ventes de véhicules, tels que les contrats d'entretien de véhicules, la couverture de renonciation à la protection des actifs, les plans d'entretien prépayés et les plans de protection de l'apparence. Le segment des ventes en gros représente les ventes de véhicules d'occasion par le biais de ventes aux enchères en gros ou directement à un grossiste. La société fournit des solutions numériques tout au long du cycle de vie de la propriété d'un véhicule, qui comprend la recherche de la bonne voiture, l'essai routier avant l'achat, une transaction d'achat numérique comprenant le financement et les produits de protection du véhicule, une transaction numérique de reprise/vente, et se concentre sur la fourniture de services d'assistance pendant la possession du véhicule.