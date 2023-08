Shift4 Payments Inc est un fournisseur de solutions technologiques et de traitement des paiements. La plateforme de paiement de la société fournit des solutions d'acceptation et de traitement des cartes omnicanales, y compris le traitement de bout en bout des paiements pour un large éventail de types de paiements, l'acquisition de commerçants, la passerelle omnicanale, les intégrations logicielles, les solutions de point de vente (POS) intégrées et mobiles, les solutions de sécurité et de gestion des risques, ainsi que les outils de rapport et d'analyse. Ses solutions technologiques comprennent Shift4Shop, Lighthouse, Integrated Point-of-Sale (iPOS), Mobile POS et Marketplace. Shift4Shop propose une suite d'outils de veille économique basée sur le cloud computing, qui comprend l'engagement des clients, la gestion des médias sociaux, la gestion de la réputation en ligne, la programmation et la tarification des produits, ainsi que des rapports et des analyses. Son iPOS fournit des postes de travail POS spécialement conçus, préchargés avec des suites logicielles et des fonctionnalités de paiement intégrées.